Sociedade GNR fecha restaurante em Turquel que estava em funcionamento Um restaurante localizado na localidade de Turquel, no concelho de Alcobaça, foi encerrado no passado dia 11, pela GNR, por se encontrar em funcionamento com oito pessoas no seu interior, situação que constitui uma violação das normas em vigor para a contenção da pandemia. 25-02-2021 | PA Após terem recebido uma denúncia, os militares do Posto Territorial da Benedita deslocaram-se ao restaurante, onde encontraram uma funcionária e sete clientes, um dos quais foi notificado para abandonar o território nacional por se encontrar em situação irregular no país.



"O estabelecimento foi encerrado e foram elaborados nove autos de contraordenação: oito por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e o outro ao proprietário, por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público", informa a GNR em comunicado.



A GNR recorda que, de acordo com as medidas impostas pelo Estado de Emergência, encontram-se suspensas as atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público, ou de modo itinerante, com exceção daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais.

