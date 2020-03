Cultura Nazaré Clássica 2020 em três concertos no mês de março O Ciclo de Recitais “Nazaré Clássica 2020” estará de regresso ao Auditório da Biblioteca Municipal da Nazaré já no próximo dia 12 de março. No total, três concertos irão dinamizar o auditório do edifício com música clássica e grandes executantes. 06-03-2020 | JL O Município da Nazaré está a trabalhar para a grande divulgação das suas raízes e do seu potencial turístico, não se exclui a necessidade de proporcionar o acesso à cultura em várias vertentes aos seus munícipes.

Este Ciclo de Recitais de Música Erudita surge neste âmbito e com o intuito de tirar partido do carácter quase intimista do Auditório da Biblioteca Municipal, também da sua excelente acústica e do Piano de concerto ali sediado, este reúne as melhores condições para estes Recitais.

Este Ciclo de Concertos tem a coordenação e direcção artística de Adelino Mota.

Agradecemos desde já a sua colaboração

