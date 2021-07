Nazaré Serviços Municipalizados prestam contas do ano 2020 Os Serviços Municipalizados registaram receitas de 5.845.623,96 € e efetuaram despesas de 6.438.732,80 €. O desvio na receita entre o orçamentado e o realizado foi de -17,32 % o que representou um grau de execução de 82,41 %, refere a Prestação de contas de 2020 apresentado em Assembleia Municipal. 02-07-2021 | JL O ano de 2020 foi um ano marcado pela pandemia pelo novo coronavírus, tendo os Serviços Municipalizados da Nazaré atribuído um desconto de 25% nas tarifas de água, saneamento e rsu nos meses de março, abril e maio, o que “teve um impacto direto nos rendimentos na ordem dos 270.000,00 €”

Para além dos apoios concedidos, também o Ascensor registou uma redução nos seus rendimentos no valor de (-596.266,83 €), “resultante em grande parte pelo encerramento aquando do primeiro confinamento e pela diminuição do turismo”.

O documento refere que se registou, em 2020, uma “descida acentuada da receita corrente cobrada, a redução de tarifas no período de março a maio, o encerramento do ascensor, a gratuitidade dos transportes urbanos e o declínio da atividade económica em geral contribuíram para a perda de receita”.

A rubrica Venda de bens e serviços correntes, que representa a quase totalidade da receita cobrada (96,21 %), teve, também, uma descida de 1.378.503,10 € em relação a 2019

