Educação Universidade Complutense de Madrid inclui Nazaré em estudo de mestrado de turismo A transformação da Nazaré numa marca global a partir de uma estratégia atrativa de promoção das suas qualidades, com a ajuda dos eventos, das marcas a que se associou (WSL; BSWW, IHF, APB) e de uma forte aposta na comunicação, sem nunca se ter desviado do culto pelas suas tradições e origens, foi apresentada, na sexta-feira, a uma turma de 38 alunos espanhóis, que se deslocaram ao nosso país para conhecer exemplos de mudança no posicionamento estratégico dos Municípios nos destinos de Turismo. 24-03-2020 | JL Walter Chicharro, Presidente de Câmara da Nazaré, explicou que a estratégia baseada na onda gigante da Praia do Norte, que levou a marca ao mundo, com imagens das ondas de 20 a 30 metros surfadas pelos maiores especialistas deste desporto, no mundo, “catapultou a vila”, junto de destinos que a passaram a visitar, pela primeira vez.

“120 nacionalidades visitaram a Nazaré, no ano passado, segundo os dados apresentados pelos Postos de Informação e Turismo”, atraídos pelas imagens divulgadas pelas televisões, jornais, social media e blogs que, só durante o evento Nazaré Challenge Town 2020, realizado em fevereiro, chegaram com a informação das ondas gigantes, da paisagem e da performance dos atletas em 1 milhão de visualizações.

A fama, que foi crescendo desde os recordes do Guiness, “trouxe investidores” que têm feito as suas apostas no turismo, no comércio, na construção e até no fortalecimento das suas próprias marcas com novas campanhas de promoção feitas na Nazaré, junto dos símbolos locais mais mediáticos que a colocaram como uma das marcas mais reconhecidas internacionalmente.

Depois das ondas, a fé é, agora, uma das novas apostas de expansão da Nazaré a novos mercados turísticos. A Câmara da Nazaré está a elaborar a candidatura do Culto e a Lenda do Milagre da Nossa Senhora da Nazaré a Património Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO.

O Turismo Religioso já é um importante ativo para a Nazaré, mas a pretensão, através do procedimento, é fortalecer a história milenar de construção de uma fé e de um lugar, uma história e uma devoção materializada em peregrinações que preenchem séculos e cimentam a nossa identidade Cristã; promover a salvaguarda de uma importante herança comum e universal, para que não se perca e seja garantida a sua continuidade, através dos caminhos da fé católica de raiz popular, e fomentar o inter-relacionamento entre os vários locais onde se celebra o culto de Nossa Senhora da Nazaré, dinamizando o sentimento de comunidade entre todos eles.

“Viemos conhecer a estratégia de transformação da Nazaré numa marca global” explica Ignacio Guerra, coordenador do Mestrado em Planeamento e Gestão de Destinos Turísticos, na Universidade Complutense de Madrid, Espanha, uma das mais antigas do mundo.

O responsável pelo mestrado trouxe os alunos a conhecer Portugal "e a experiência de transformação que o Município da Nazaré realizou por meio das campanhas de promoção e comunicação realizadas para posicionar o destino turístico".

