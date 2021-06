Alcobaça Pórtico de entrada da antiga igreja da Benedita já está visitável Foi apresentado à comunidade beneditense o Pórtico da Benedita, instalado no adro da Igreja Paroquial da freguesia, que recupera 14 peças do pórtico de entrada da antiga Igreja Velha, recolhidas e guardadas ao longo de vários anos. 27-05-2021 | Paulo Alexandre A obra é do escultor alcobacense Thierry Ferreira e contou com apoio financeiro da Câmara Municipal de Alcobaça, concedido à Paróquia da Benedita.

O pórtico da Benedita foi desmontado na década de 60 e integrava a igreja paroquial antiga, que passou a ser designada Igreja velha quando, em 1955, surgiu a atual. De estilo gótico, semelhante ao pórtico do Mosteiro de Alcobaça, o Pórtico da Benedita é uma referência incontornável de muitas gerações de fregueses que agora podem revisita-lo junto à atual igreja.

"É um símbolo desta comunidade e do seu rico património que procurámos preservar. A história da Benedita está muito ligada à iconografia da Igreja, tendo este pórtico feito parte da heráldica da Junta de Freguesia. É com grande satisfação que pudemos assistir à conclusão de mais um trabalho de preservação do património cultural e histórico do concelho de Alcobaça, de resto um dos nossos eixos fundamentais de atuação, ao longo dos últimos anos", frisa o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio.

Agradecemos desde já a sua colaboração

