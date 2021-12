Alcobaça Rua Frei Fortunato e a Praça d. Afonso Henriques requalificadas no próximo ano A Rua Frei Fortunato e a Praça D. Afonso Henriques vão ser requalificadas já durante o próximo ano 25-11-2021 | O presidente da Câmara, Herminio Rodrigues, adiantou que as intervenções têm carácter prioritário tal “como se referiu no programa eleitoral”, tendo o autarca solicitado as soluções para os dois locais aos técnicos da Câmara.



A Câmara deverá, ainda, reunir com os proprietários de imóveis no Rossio para que as obras se alarguem a aspetos que se encontram degradados, na envolvente do Mosteiro de Santa Maria e em toda a zona histórica.



“Queremos fazer um trabalho com os privados para que se possa fazer a requalificação digna de todos os aspetos. Mas são obras urgentes e necessárias que queremos começar a trabalhar de imediato”.



No verão passado, moradores e utentes da Rua Frei Fortunato lançaram uma petição pública a pedir a reabilitação desta rua, que precisa de estacionamento e passeios para peões, para além de uma forte reabilitação urbana, dado o elevado número de prédios abandonados ali existentes.

Agradecemos desde já a sua colaboração

