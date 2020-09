Sociedade Capitão-de-Fragata Zeferino Henriques é o novo Capitão do Porto da Nazaré O comandante Zeferino Henriques é desde o passado dia 27, o novo Capitão do Porto da Nazaré. 17-09-2020 | JL A cerimónia decorreu no Forte de São Miguel Arcanjo e em moldes diferentes dos habituais, sem convidados externos, tendo sido respeitadas as restrições impostas pelas entidades nacionais e regionais de saúde face às atuais condições pandémicas.

O novo titular substituiu o Capitão-de-fragata, Paulo Gomes Agostinho, que, desde setembro de 2015, ocupava o cargo de Capitão do Porto e Comandante do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré, tendo sido nomeado para uma comissão de três anos na Capitania de Cascais, cuja área de jurisdição vai desde a Torre de São Julião da Barra até à ponta da Foz do rio Sisandro.

Já a área de trabalho de Zeferino Henriques vai desde Pedrógão, exclusive, no ponto em que a ribeira entre esta povoação e a de Casal Ventoso encontra a linha de baixa-mar, até à Pirâmide do Bouro nos portos, rios, rias e lagos: Concha de S. Martinho do Porto, incluindo o Rio Vau, até à ponte de passagem de Salir. Tem ainda a delegação Marítima de S. Martinho do Porto: Desde o Monte do Facho até à Pirâmide do Bouro. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com