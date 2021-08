Sociedade Município de Alcobaça entrega kits de educação ambiental promovidos pela OesteCIM O Município de Alcobaça distribuiu pelos alunos do 4º ano das escolas do concelho um kit de educação ambiental destinado à promoção das boas práticas ambientais junto da comunidade escolar (na foto: EB1/JI Casal Ramos). 23-07-2021 | Paulo Alexandre O Kit de sensibilização “Planeta da Transformação” faz parte das iniciativas da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Aluno ao Centro. Trata-se de um projeto realizado em parceria com a ERP Portugal e a Novo Verde – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens, no seio das suas estratégias de prevenção, sensibilização, comunicação e educação, nomeadamente junto da comunidade escolar.

Neste contexto e com vista à introdução e reforço de práticas sustentáveis a adotar no quotidiano, o kit “Planeta da Transformação” contém diversas ferramentas de sensibilização:

Mochila personalizada, que pode ser colorida pelos alunos com cantas de feltro ou lápis de cera; Caderneta de cromos com mensagens sobre a separação e reciclagem de resíduos associadas aos 12 Municípios da Região Oeste; Carteira com 4 cromos para iniciar o processo da caderneta. Todas as escolas receberão carteiras com a totalidade dos cromos da caderneta, de acordo com o número de alunos do 4º ano correspondente. Os cromos serão geridos pelos professores designados para o efeito e deverão ser entregues faseadamente, à medida que os alunos completarem as atividades que figuram na caderneta; Lápis; Depositrão de pilhas – caixa para a deposição de pilhas usadas; • Cantil de alumínio – para evitar o consumo excessivo de garrafas de plástico.

"As escolas do concelho de Alcobaça têm já uma longa tradição e experiência no desenvolvimento e promoção de atividades de sensibilização ambiental pelo que a nossa comunidade escolar é bastante recetiva a este tipo de iniciativas. No distrito de Leiria, somos o 3º concelho com mais eco-escolas (14) o que atesta bem o trabalho de formação de mentalidades ambientalmente responsáveis que tem sido incutido ao longo dos anos. Com a entrega deste Kit, Alcobaça colabora ativamente nesta iniciativa da OesteCIM, apoiada por fundos comunitários e realizada em simultâneo com os 12 municípios que a compõe", explica a vereadora da Educação Inês Silva.

