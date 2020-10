Nazaré Utentes da USF do Valado queixam-se de dificuldades de acesso Cresceram as queixas sobre o atendimento e o acesso a exames médicos no Posto Médico de Valado dos Frades. 15-10-2020 | JL A ausência de médico no posto local com a frequência necessária pela população levou a que muitos utentes apresentassem o seu descontentamento às entidades responsáveis.

O Presidente da Câmara, Walter Chicharro, escreveu na sua página pessoal de Facebook, sobre a renovação das baixas médicas dos médicos pelo posto médico de Valado dos Frades, “após conversa com o ACES Oeste Norte, informo que a partir da próxima 3a feira haverá um novo médico colocado no centro de saúde de Valado dos Frades, das 9:00 às 18:00, onde passará a dar consultas de 2a a 5ª feira”.

De acordo com o autarca, o médico “dará resposta ao atraso nas consultas médicas” e irá “atender a população que necessita de médico disponível”.

O autarca refere que a Câmara Municipal "tem vindo a acompanhar esta situação, com grande proximidade, e em contacto permanente com as entidades governamentais e a Junta de Freguesia de Valado dos Frades".

