Alcobaça 12 milhões de euros na zona industrial e pavilhão multiusos A outorga da construção da Área de Localização Empresarial da Benedita (ALEB) foi feita na passada segunda-feira e o contrato foi no mesmo dia enviado para visto do Tribunal de Contas (TdC), devendo a obra iniciar-se ainda este ano para ficar concluída no prazo de 18 meses. 15-10-2020 | Paulo Alexandre Trata-se da maior empreitada de sempre adjudicada pela Câmara, cujo investimento é de 7,5 milhões de euros e é considerada de extrema importância para a freguesia.

A nova zona industrial da Benedita ocupará, numa primeira fase, uma área de 53,7 hectares de terreno com 76 lotes destinados à instalação de indústria, empresas de logística, armazéns, comércio e serviços.

Na passada semana, foi outorgado o contrato de empreitada do novo Pavilhão Multiusos de Alcobaça, um investimento de 4,5 milhões de euros.

O pavilhão de feiras e exposições, o MercoAlcobaça, será convertido num pavilhão multiusos com capacidade para receber feiras, congressos, concertos e eventos desportivos, ficando com capacidade para receber até cinco mil pessoas em pé, sendo dotado de um auditório, camarotes, gabinetes, balneários, um terraço e um espaço "lounge" e 370 lugares de estacionamento.

O investimento total nas duas obras ronda os 12 milhões de euros.

Paulo Inácio estima que o contrato seja visado pelo TdC no próximo mês, devendo a obra arrancar até ao final de 2020 e ficar concluída 18 meses depois.

Ambos "são projetos estruturantes para o concelho e para a região, que irão injetar verbas na economia local e criar muitos postos de trabalho diretos e indiretos".

