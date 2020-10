Economia Empresário de Alcobaça chega a accionista do Global Media O empresário Marco Galinha é o novo accionista do Global Media Group. 01-10-2020 | Paulo Alexandre Num comunicado interno, esclarece-se que “os accionistas da Global Media e o Grupo Bel chegaram a acordo para a entrada deste na estrutura accionista da empresa”.

Ainda acordo com o mesmo documento, esta parceria, a ser formalizada após a conclusão dos procedimentos, visa o relançamento estratégico de um dos principais grupos de referência da comunicação social em Portugal, num momento desafiante para o sector e para o país.

O dono do grupo Bel ficará com 40% do grupo, por cerca de 4 milhões de euros, montante que permitirá resolver a situação com o Novo Banco e o BCP, e deverá, segundo a revista M&P injectar mais cerca de 6 milhões para permitir a reestruturação da Global Media.

A revista adianta que no âmbito dos planos de futuro para a reestruturação da empresa, o despedimento colectivo será uma ferramenta e deverá abranger cerca de 120 pessoas.

