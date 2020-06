Nazaré Testes diagnóstico da infeção pelo Covid19 aos pescadores começarão dentro de dias A Câmara da Nazaré assinou, em Peniche, o protocolo de colaboração com várias entidades que tem como finalidades a aquisição e realização de testes laboratoriais de diagnóstico da infeção por SARS-CoV-2; a aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual e a promoção da melhoria da higiene, da saúde, da segurança e das condições de trabalho dos pescadores, no âmbito das medidas aplicáveis à COVID-19. 28-05-2020 | JL O acordo junta a Opcentro – cooperativa de pesca geral do centro, Capa-coop. Dos Armadores De Pesca Artesanal Crl, o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), o agrupamento de centros de saúde oeste-norte, a DOCAPESCA, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM); e a Autoridade Marítima Nacional (DGAM) e tem como missão a adoção de medidas de prevenção, deteção e mitigação de contágio aos profissionais da pesca que exercem a sua atividade a bordo de uma embarcação aderente a Organização de Produtores OPCENTRO e que, expressamente, manifestem essa vontade.

A iniciativa integra o conjunto de medidas adotadas pelo destinadas à prevenção, contenção e mitigação da transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2.

No setor das pescas, devido às suas especificidades, grande parte da frota realiza viagens a curtas distâncias dos pesqueiros, o que implica uma constante rotatividade do seu local de trabalho.

“Igualmente a proximidade da atividade obriga o reforço de medidas de proteção individual, para manter as condições de segurança, assegurando com o seu trabalho a cadeia de produção alimentar e abastecimento dos mercados”, refere o documento assinado pelas várias entidades.

Os testes laboratoriais de diagnóstico serão realizados pelo laboratório para o diagnóstico da COVID-19, no Centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D), Formação e Divulgação do Conhecimento Marítimo (CETEMARES) do Instituto Politécnico de Leiria, em Peniche, certificado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, estando a recolha das amostras programadas para o Armazém 33, no Porto da Nazaré.

No total, serão testados mais de 150 pescadores, segundo dados disponibilizados pela Associação local de Armadores de Pesca. O investimento, sem custos para os pescadores, será repartido entre o Ministério da Saúde, a Docapesca e a Câmara.

No âmbito do acordo, serão disponibilizados equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contágio no contexto da realização das suas atividades, pela Docapesca Portos e Lotas, S.A. e com a colaboração das organizações e associações da pesca, que também irão sensibilizar a comunidade para a utilização adequada dos meios disponibilizados.

