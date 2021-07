Educação Município de Alcobaça publica ebook sobre alimentação saudável com receitas familiares criadas por alunos Durante o mês de junho, a Câmara Municipal de Alcobaça entregou a 5 turmas do 4º ano do 1º ciclo os diplomas de participação no programa “Comer Bem é Ser Fixe”, uma iniciativa de promoção de hábitos de alimentação saudáveis. 02-07-2021 | PA O projeto pretende promover junto dos alunos, encarregados de educação, professores e pessoal não docente um comportamento positivo relativo à alimentação, com um forte incentivo à adoção de bons hábitos alimentares e um estilo de vida saudável.



A entrega dos diplomas também serviu para a apresentação do e-book do programa que inclui receitas saudáveis concebidas pelos alunos.



"Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Alcobaça coloca em plano de destaque, junto desta faixa etária, diversas questões da área do nutricionismo que estão na ordem do dia. A promoção de hábitos de alimentação saudáveis é feita com base em produtos endógenos do concelho, construindo as bases para uma maior consciencialização do enorme potencial gastronómico do nosso território. A nossa política de educação alimentar e nutricional é também um dos fundamentos da candidatura de Alcobaça à Rede das Cidades Criativas da UNESCO, na área da Gastronomia, que estamos a desenvolver", explica a Vereadora da Educação, Inês Silva.

