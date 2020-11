Economia Empresária da Nazaré no ramo da doçaria e compotas recebe distinção no Reino Unido A empresária natural da Nazaré, Silvina Moreira, viu o seu trabalho na área da doçaria reconhecido com um prémio internacional, com a distinção: “Great Taste Producer” do produto “Ésses de Azeitão”, atribuída pelos Prémios Britânicos “Great Taste Awards – 2020”. 12-11-2020 | A marca Doce da Bina tem sede em Brejos de Azeitão, e é uma referência na área de negócio das compotas, o seu primeiro de lançamento, contando com 40 medalhas (para as compotas de Figo, Abóbora, Pera, Moscatel, entre muitas outras), obtidas em concursos e prémios da especialidade, realizados em Portugal e na Europa.

Às compotas seguiram-se as apostas no ramo da doçaria artesanal, que alcançaram, igualmente, um lugar de destaque nos Concursos por onde têm passado, sendo os “Ésses de Azeitão” os mais premiados na atualidade, com uma dúzia de distinções, obtidas em Portugal e no Reino Unido, desde 2016.

A história do Doce da Bina remonta a 2007, altura em que a doceira, então funcionária pública com trabalho no Ministério da Economia e Presidência do Conselho de Ministros, começou a dedicar-se à produção de compotas como complemento da sua atividade laboral.

O gosto pela doçaria herdou-o da avó paterna, a nazarena Júlia Bombas, e manteve-se até hoje.

