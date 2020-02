Economia Grupo Socem adquire Plastimago O grupo Socem anunciou na passada quarta-feira, a aquisição da totalidade do capital social da empresa Plastimago– Transformadora de Plásticos, Lda”, situada na Estrada de Leiria em Embra – Marinha Grande. 30-01-2020 | Paulo Alexandre Para o Grupo Socem, a concretização deste negócio, além de fortalecer a sua resposta ao mercado, cria ainda novas oportunidades no Desenvolvimento de Novos Produtos, na Fabricação de Moldes e ferramentas de apoio. Apresenta-se, ainda, como uma oportunidade em poder alcançar um crescimento de forma mais rápida no setor dos plásticos, conforme estava previsto no seu plano estratégico. As ações passam por promover sinergias entre as duas empresas de injeção, que agora detém, permitindo triplicar, em 3 anos, o seu atual volume de negócios no setor de injeção.

Na delineação do plano estratégico de Crescimento e Diversificação, identificam várias opções, desde logo o investimento e o crescimento orgânico da Maxiplás, empresa de injeção sediada em Pombal, ou por uma aquisição de um concorrente no setor. A decisão acabou por se recair através das duas possibilidades com a aquisição da empresa localizada na Marinha Grande e os investimentos da empresa de Pombal.

Os investimentos da Maxiplás tiveram início em Julho de 2019 com a aplicação de 13 milhões de euros na ampliação das instalações para o dobro das atuais: construção de 2 novas naves industriais; instalação de novas células de injeção de maior tonelagem (até 2.300 toneladas); construção de um novo armazém capacitado com a mais moderna tecnologia de logística interna, recorrendo a veículos de condução autónoma (AGV automated guided vehicle); oferta de novas tecnologias para a produção de peças plásticas como IMD, Variotherm e Muccel, de forma a responder às atuais e futuras necessidades dos clientes.

Constituído por treze empresas, o Grupo Socem, com sede na Martingança, é hoje uma referência no setor dos moldes e injeção de plástico, estando presente com unidades fabris em Portugal, Brasil e México, contabilizando no total cerca de 510 colaboradores.

Especializada em injeção de componentes plásticos para o setor doméstico, com 37 máquinas de injeção, a Plastimago vem complementar a resposta da Máxiplas ao mesmo tempo que aumenta significativamente a nossa dimensão, enquanto Grupo, para o mercado. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com