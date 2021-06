Cultura O Meu Pequeno Grande Mundo sobe ao Anfiteatro da Praça João de Deus Ramos Integrado no Festival Manobras, o Anfiteatro da Praça João de Deus Ramos em Alcobaça acolherá no próximo domingo, às 11h00 e às 12h00, O Meu Pequeno Grande Mundo, uma peça do Teatro Mais Pequeno do Mundo. 27-05-2021 | PA Tudo gira à volta da caravana Penélope, uma roulotte clássica, que renasceu em 2011, como o Teatro Mais Pequeno do Mundo. É a sexta temporada deste projeto, desta vez numa versão adaptada a tempos de pandemia.



O Meu Pequeno Grande Mundo conta as histórias de três personagens insólitas que, por motivos muito diferentes, escolheram mudar de vida e partir à procura de novos horizontes, de novas gentes, de uma nova forma de ser. É um espetáculo sobre o poder da reflexão e da reinvenção, uma homenagem à mulher e ao homem enquanto construtores de sonhos.



Tudo acontece no espaço à frente e à volta da caravana Penélope, simultaneamente palco e cenário, que muda, transforma-se de cena para cena - uma verdadeira caixa de Pandora.

