Educação Cercina cria Bolsa de Formadores A Cercina está a criar uma Bolsa de Formadores com vista a recrutar colaboradores (docentes, formadores e técnicos) para o desenvolvimento das suas atividades formativas. 21-09-2021 | JL Pode candidatar-se a formador/a da Cercina quem detém as habilitações literárias e profissionais exigidas a cada uma das áreas.

Deverá ainda deter um CCP - Certificado de Competências Pedagógicas, ou equivalente, e experiência profissional relevante nas áreas a que se candidata.

Para integrar a Bolsa de Formadores, deverá enviar um email para

formacaomodular.cercina@gmail.com, referindo as áreas de formação pretendidas, anexar CV detalhado e cópia do CCP. Sempre que possível, deverá ser indicada a disponibilidade.

As candidaturas residentes na Bolsa serão analisadas em função das necessidades de formação verificadas.

