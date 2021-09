Alcobaça Banda de Alcobaça adquire terreno para construção de futuras instalações A ABA - Banda de Alcobaça - Associação de Artes assinou o contrato promessa de compra e venda para a aquisição do terreno contíguo às suas atuais instalações, dando assim o primeiro passo na concretização de um dos mais estruturantes objetivos da instituição: a construção de um edifício que permita ultrapassar as insuficiências ao nível de salas de aula e outros espaços indispensáveis ao bom funcionamento quer das suas escolas - Academia de Música de Alcobaça e Academia de Dança de Alcobaça - quer da Banda Sinfónica de Alcobaça e outros projetos artísticos e sociais que envolvem, anualmente, mais de 3000 alunos/utentes. 21-09-2021 | PA De salientar que esta aquisição conta com a parceria do Município de Alcobaça, que, em reunião de Câmara, deliberou por unanimidade conceder um apoio financeiro decisivo para que a Banda de Alcobaça possa concluir a referida aquisição, reconhecendo assim a urgência de dar uma resposta para o presente e futuro desta instituição face à dimensão, quantitativa e qualitativa, das atividades desenvolvidas nos últimos anos, em particular no que respeita ao ensino artístico especializado de música e dança.



As atuais instalações da Banda de Alcobaça, situadas no 1º piso do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, foram cedidas pelo Município em 2001, ou seja, em momento anterior à fundação da Academia de Música de Alcobaça que iniciou o seu funcionamento no ano letivo de 2002-2003.



Ora se a lotação máxima autorizada então para estas instalações (18 alunos), que comportam apenas seis salas de aula e um espaço adaptado para a direção/secretaria/atendimento, foi rapidamente atingida nos primeiros anos da Academia de Música de Alcobaça, hoje com a frequência de mais de 560 alunos só nos cursos de música a situação é totalmente insustentável. Assim, para garantir o bom funcionamento da sua atividade a Banda de Alcobaça viu-se obrigada a recorrer a vários contratos de arrendamento de outros espaços que, para além de constituírem um pesado esforço financeiro, não permitem a consolidação e expansão pretendidas para um projeto educativo, artístico e cultural, que apesar das muitas provas dadas, pretende ser ainda mais ambicioso.



A aquisição do terreno acima referido, com uma significativa área de edificação, é, portanto, um momento histórico para a Banda de Alcobaça, constituindo mesmo a realização de um sonho antigo.



Não obstante, a Direção da Banda de Alcobaça tem plena consciência que o passo seguinte, a obtenção de financiamento para a construção de um edifício moderno que concentre, no essencial, todas as valências já oferecidas à comunidade e que, para além do mais, possa dotar Alcobaça e a região de um novo equipamento educativo e cultural de referência, não será menos complexo.



Estamos, no entanto, convictos que, em articulação com o Município de Alcobaça e outras entidades públicas e privadas, a nova sede da Banda de Alcobaça/Academia de Música de Alcobaça será uma realidade num futuro próximo.

Agradecemos desde já a sua colaboração

