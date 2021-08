Alcobaça Bombeiros Voluntários de Alcobaça inauguram Parque de Viaturas Os Bombeiros Voluntários de Alcobaça inauguraram, recentemente, o novo Parque de Viaturas, que vão abrigar trinta viaturas da corporação, num investimento de 275 mil euros. 23-07-2021 | PA Na mesma data foi inaugurada uma nova ambulância (VDTD), apadrinhada pelo empresário de Alcobaça, Salomão Figueiredo, e um mural de homenagem aos soldados da Paz, da autoria de Natacha Pereira, batizado como “Memorial Vida por Vida”



“Fez uma imagem sobre a vida dos bombeiros no combate aos incêndios” com 35 metros de comprimento e 12 de altura, explicou o presidente da AHBVA, Pedro Pombo, sobre a obra que é visível a vários metros de distância.



Natacha Pereira inspirou-se, em parte, na banda desenhada para “representar os bombeiros e o seu esforço no combate aos incêndios, e acho que se conseguiu, pelo menos é essa a minha ideia, de captar esse empenho, o trabalho incrível dos bombeiros, que esforçam tanto por todos nós”, diz a autora da obra de arte.



A autora refere que fez “várias experiências e até chegar a esta arte final” com que acaba por homenagear, também, o avô, um antigo bombeiro da corporação da cidade, e diz-se “muito feliz com o resultado e a aceitação” da sua criação.



A data de inaugurações foi igualmente aproveitada para a Promoção de 10 Estagiários a Bombeiros de 3a, Promoção de 5 Bombeiros 3a a Bombeiros 2a, Promoção de 5 Bombeiros 2a a Bombeiros 1a, Promoção de 5 Bombeiros 1a a Subchefe, Passagem ao Quadro de Honra de 2 elementos, Condecoração Duas Medalhas de 20 anos, Condecoração Uma Medalha de Dedicação e Altruísmo, Condecoração Dois Crachás de Ouro, Condecoração Um Crachá de Cidadania e Mérito.

