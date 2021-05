Economia Policlínica da Benedita é 5 Estrelas pelo segundo ano consecutivo A Policlínica Central da Benedita foi distinguida com prémio de "Cinco Estrelas Regiões", renovando a sua posição de liderança como marca de referência na região, eleita pelos consumidores, na prestação de cuidados de saúde. 13-05-2021 | PA Esta distinção resulta do trabalho realizado pelos profissionais, que asseguram, diariamente, a qualidade e excelência dos tratamentos realizados.

“É este voto de confiança que nos motiva a trabalhar no sentido de continuar como marca de referência na prestação de serviços médicos”, refere o grupo.

A Policlinica Benedita foi distinguida com o prémio PME Excelência 2020, no passado mês de abril.

O Estatuto PME Excelência 2020, é uma iniciativa do IAPMEI em parceria com o Turismo de Portugal, com os principais bancos e o sistema de Garantia Mútua, atribuído às empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos dentro do grupo das PME Líder.



Esta certificação evidencia o contributo económico-financeiro da Policlínica Central da Benedita SA para a criação de riqueza e empregos nacionais, bem como a sua importância no crescimento e desenvolvimento contínuo do sector da saúde, na região Centro de Portugal.

