Cultura 46ª Feira do Livro da Nazaré de 23 de julho a 15 de agosto A 46ª Feira do Livro da Nazaré abre portas ao público no próximo dia 23 de julho, às 21H00, depois da sessão de inauguração que contará apenas com a presença das entidades parceiras da iniciativa que irá decorrer no Centro Cultural da Nazaré até 15 de agosto. 23-07-2021 | JL A Feira do Livro funcionará todos os dias das 14H às 19H e das 21H às 22H30, e assume-se como uma oferta à ausência de livrarias no concelho.

“Num tempo em que não existe nenhuma livraria aberta ao público no concelho da Nazaré, é ainda mais revelante assumir a realização desta Feira, levada a cabo pelos muitos voluntários” refere a organização.

Embora limitada nas ações de contacto com os leitores, a edição 2021 da Feira prevê a presença do escritor José Luis Peixoto, no dia 14 de agosto (21H) que estará à conversa com o jornalista, e sócio da BN, Mário Galego.

Devido à pandemia e às medidas de controlo da doença, apenas serão permitidos dez visitantes em permanência no espaço da Feira, que terão que cumprir as regras de distanciamento, uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos durante o seu trajeto pelo espaço.

