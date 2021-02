Economia A nova diretora-geral da Volkswagen Portugal é do concelho de Alcobaça Marília Machado dos Santos é natural de Pataias e era até agora “brand manager” da Citroën Portugal 25-02-2021 | PA A SIVA anunciou que Marília Machado dos Santos será a nova diretora-geral da Volkswagen em Portugal, sucedendo no cargo a Licínio de Almeida, que passará a desempenhar outras funções dentro da empresa.



Marília Machado dos Santos tem 20 anos de experiência no setor automóvel, é licenciada em Ciências Matemáticas, com um Mestrado em Estatística e Gestão da Informação.



Iniciou o seu percurso profissional no setor automóvel em 2002, na área do Marketing de Produto, tendo desempenhado diversas funções na Automóveis Citroën e, mais tarde na Fiat Portugal, onde acumulou grande experiência nas vertentes do Marketing e da Publicidade.



Em 2015 regressou ao Grupo PSA Portugal, como diretora de marketing da Citroën e da DS, assumindo três anos depois a Direção Comercial. Desde 2019, era responsável pela marca francesa no mercado nacional, enquanto country brand manager da Citroën Portugal.



Marília Machado dos Santos passa agora a conduzir os destinos da Volkswagen, representada em Portugal pela SIVA, com o desafio de reforçar a posição da marca no mercado português, em estreita parceria com a rede de concessionários.

