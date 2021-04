Nazaré Centro Biomarinho da Nazaré foi inaugurado pelo Ministro do Mar O Centro Biomarinho, constituído por laboratórios, maternidade de bivalves e zona administrativa, instalado no Porto da Nazaré, foi inaugurado, no passado dia 13, ao final da tarde, pelo Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, pela Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, e pelo Presidente da Câmara Municipal, Walter Chicharro. 22-04-2021 | JL A missão deste investimento de 2,2 milhões de euros, com um apoio público de 1,1 milhões de euros, é contribuir para a produção sustentável de alimentos, produzindo sementes para pré-engorda de espécies autóctones, nomeadamente amêijoa boa e amêijoa macha.



Bernardo Carvalho, CEO da empresa, acredita que os bivalves são a solução para mudar a matriz alimentar do mundo”, passando a um “padrão sustentável”.



Já o Ministro do Mar, que saiu impressionado da visita às instalações e à tecnologia instalada, conduzida por uma equipa de 20 funcionários, 10 dos quais doutoradas ou com mestrado, disse ter estado perante um “centro de investimento e desenvolvimento, com uma equipa altamente graduada, um exemplo na introdução de doutorados na produção industrial e comercial”.



Portugal é um dos maiores consumidores de peixe do mundo e dependente da importação de peixe de outros países, tendo o Ministro manifestado o desejo do que se está a produzir na Nazaré “aumente a nossa capacidade de exportação”.



Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal, elogiou o investimento que coloca a Nazaré “na vanguarda da investigação e desenvolvimento no mercado da pesca em geral, e dos bivalves em particular”.



“Este é um projeto que se enquadra no que defendemos para o nosso território. Traz mais rendimento e mais e melhor emprego”.



O autarca lembrou que está a decorrer a 4ª alteração ao PDM que visa criar “condições urbanísticas para a implantação de um negócio de engorda de linguado, que acredito, tal como esta unidade, vai criar emprego e afirmar a Nazaré”.



A maternidade de bivalves, um investimento de 3,6 milhões de euros, comparticipados pelo programa MAR2020, é pioneira no país. Concentra-se na amêijoa europeia, em decréscimo no meio natural, devido à invasão da amêijoa-japónica e à ação do homem. Tem entre as suas missões contribuir para alargar a cadeia de valor da aquacultura em Portugal.



Os dois equipamentos da empresa, o Centro Biomarinho e o viveiro do Algarve, ao largo de Alvor, que representam um investimento de 8 milhões de euros, permitem seguir os bivalves desde a sua criação à comercialização.



No mercado há seis anos, a Oceano Fresco, anunciou que tenciona continuar a crescer.



"Temos o forte desejo de crescimento, expandindo o Centro Biomarinho, criar um campus biomarinho e viveiros de engorda em mar aberto", explicou Bernardo Carvalho.

