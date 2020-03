Cultura Espólio de 38 barcos de pesca e artes de pesca adquiridos pela Câmara Trinta e oito réplicas de embarcações tradicionais da Nazaré, várias artes de pesca e afins, que faziam parte do espólio da Casa-Museu Manuel Limpinho, foram adquiridas pela Câmara da Nazaré. 24-03-2020 | JL A decisão de aquisição do espólio foi aprovada por unanimidade na reunião de Câmara, de 21 de fevereiro.

A preservação da memória e identidade coletiva estão na origem desta aquisição destas embarcações, réplicas exatas de antigas embarcações de pesca da Nazaré, adequadamente equipadas, da autoria de Augusto Sabino, reconhecido construtor naval local.

De acordo com a proposta de aquisição, aprovada pelo executivo camarário, “considerando a proveniência deste relevante espólio, o seu contexto histórico de suporte, entende-se que esta aquisição contribui para a valorização do património cultural, do acervo municipal”.

A coleção foi adquirida por 11.975 euros. Visa a valorização do património local e das características únicas da comunidade nazarena, bem como a necessidade de preservar a sua memória e identidade coletiva.

