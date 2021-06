Cultura Arte urbana na cidade de Alcobaça Pedro e Inês é o titulo da obra de arte urbana que foi concebida na zona Histórica de Alcobaça no âmbito da primeira edição do “FLUA – Festival de Linguagens Urbanas de Alcobaça”. 17-06-2021 | PA O autor do trabalho, muito elogiado, chama-se Ricardo Romero, tem 37 anos, reside em Leiria, é natural da cidade de Évora.

“O amor de um Pedro e de uma Inês nos dias hoje é mais uma ideia que o autor pretende transmitir, assim como criar o diálogo com as pessoas”, explicou o autor.



A arte apresenta-se na rua, em locais de passagem e infraestruturas públicas pelo que “nas intervenções no espaço público terá que existir sensibilidade e respeito pelos locais e pela comunidade”, explicou o artista de arte urbana ricardo Romero relativamente à forma com desenvolve os trabalhos



O "FLUA – Festival de Linguagens Urbanas de Alcobaça" apresenta-se como um evento de arte pública, com curadoria e organização da Associação Riscas Vadias e promoção da União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria.

