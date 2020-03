Desporto Taekwondo da Nazaré conquista 15 medalhas em prova nacional no Fundão O Clube Taekwondo da Nazaré esteve no passado domingo, dia 8 de março, na Prova Nacional de Poomsae Kups/Campeonato Nacional de Poomsae Kups/Campeonato Nacional de Poomsae Dans. 24-03-2020 | JL A prova teve lugar no Fundão e a Nazaré participou com 16 atletas individuais e 2 pares. O resultado da participação do Clube foram 15 medalhas e o segundo lugar por equipas Kups masculinos.

A Nazaré trouxe sete primeiros lugares para Maria João Mendes; Mateus Repesciuc; Ricardo Teixeira; Vanda Hilário; Ana C. Constantino; José Gradil e Armando Hilário; cinco segundos lugares para os atletas: Nicole Pinheiro; Cátia Pedro; Daniel Pinheiro; Armanda Hilário; Carlos Pires e para o par Armanda Hilário / Sérgio Ramos; e dois terceiros lugares para Amélia Esperança e para par Ana Constantino / José Gradil.

Estiveram também presentes na prova as atletas Carina Esperança, Érica Pedro e Inês Rosário.

“Mais uma vez, todos os atletas representaram irrepreensivelmente o nosso Clube e a nossa terra”, escreve o Clube de Taekwondo da Nazaré. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com