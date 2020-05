Sociedade Fundação Sporting oferece gel, máscaras e viseiras à Nazaré e Alcobaça A Fundação Sporting, em parceria com os Núcleos do Sporting Clube de Portugal de Alcobaça e Nazaré, entregou, no passado dia 25, ao Hospital de Alcobaça, a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré e o Centro de Saúde de Alcobaça produtos destinados a equipar as Instituições na sua ação em que o combate ao coronavírus se assume como mais uma preocupação diária. 14-05-2020 | Paulo Alexandre No total, foram doados 200 frascos de gel (200ml), 10 garrafões de 5 litros de gel, 20 viseiras e 20 Máscaras de proteção FFP2.

A Presidente da Fundação Sporting, Maria Serrano Sancho, acompanhada do Vice-Presidente do Núcleo Sportinguista da Nazaré, Francisco Ferreira, e do Presidente do Núcleo Sportinguista de Alcobaça, Salomão Figueiredo, ofereceram, ainda, material desportivo aos utentes do Centro de Acolhimento Temporário para Crianças e Jovens em Perigo da Confraria Nossa Senhora da Nazaré, 'A Casinha'.

A Fundação Sporting falou da "importância da união da sociedade civil " nesta fase de combate à pandemia.

