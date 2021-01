Nazaré Área de Acolhimento Empresarial (AAE/ALE) de Valado dos Frades concretiza a venda do último lote A empresa municipal Nazaré Qualifica anunciou a concretização da venda do último lote da Área de Acolhimento Empresarial (AAE/ALE) de Valado dos Frades, um lote com 30 mil metros quadrados, onde se irá instalar uma empresa do ramo da carpintaria industrial tecnológica. 14-01-2021 | JL A Área de Acolhimento Empresarial (AAE/ALE) de Valado dos Frades surgiu como uma resposta do Município à necessidade de modernização e diversificação do tecido económico do concelho, possibilitando a instalação de novas unidades empresariais e a criação de postos de trabalho bem como a qualificação dos recursos humanos, através da inovação e formação.



Com 29,64 ha, divididos por 34 lotes, a AAE está destinada à implantação de unidades empresariais, nas áreas do comércio, industria e serviços.



Equipada com arruamentos, iluminação pública, saneamento, água, energia elétrica, rede de telecomunicações e rede de gás, localizada junto da A8, IC9 e linha ferroviária, a AAE oferece aos empresários as condições basilares para a concretização dos seus investimentos e projetos num local com posição estratégica.

Agradecemos desde já a sua colaboração

