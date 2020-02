Economia, Regional Centro de Portugal com presença forte na Feira Internacional de Turismo de Madrid FITUR decorreu entre dias 22 e 26 de janeiro. Região esteve representada a nível institucional e por muitas empresas, associações e municípios. 30-01-2020 | JL A marca Centro de Portugal esteve presente de forma diversificada na FITUR - Feira Internacional de Turismo de Madrid, que decorreu na passada semana na capital espanhola. A presença da região aconteceu através da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal, que esteve representada no stand do Turismo de Portugal, e de outros expositores que representaram empresas, associações e municípios do território. A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal aproveitou a presença para realizar reuniões de trabalho ao mais alto nível, relacionadas com a cooperação transfronteiriça.

A edição de 2020 da mais importante feira de turismo da Península Ibérica reuniu 918 expositores, o que representa um crescimento de 3,8% em relação a 2019. Estiveram presentes 11.040 empresas de 165 países.

A participação da marca Centro de Portugal na FITUR assumiu um carácter estratégico dada a histórica importância do mercado espanhol, a Feira Internacional de Turismo é um ponto de encontro obrigatório para um grande número de empresas da região.

“A FITUR é hoje um destino obrigatório para a marca Centro de Portugal e para as empresas da região que apostam de forma decisiva na internacionalização, e particularmente no mercado espanhol. A presença num mercado que sempre foi decisivo para a região Centro do país demonstra a crescente vitalidade das empresas do setor do Turismo, assim como a qualidade dos seus serviços e a forma extraordinária como sabem aliar os valores da tradição à modernidade e exigência que comporta a competitividade global”, salienta Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal.

Além do espaço institucional da marca Centro de Portugal, marcaram presença nesta edição outras entidades e empresas da região, nomeadamente os municípios de Castelo Branco, Viseu, Condeixa-a-Nova e Proença-a-Nova, as Aldeias Históricas de Portugal, e as empresas Aveiro Emotions, Aveiro Moments, Fátima Hotels Group, Hotéis Cristal, Hotel Cinquentenário & Conference Center, Hotel dos Templários by GJC Hotels, Montebelo Hotels & Resorts, Natura IMB Hotels, Ostraveiro, Pinhal Tour DMC, SDivine Fátima Hotel - Congress & Spirituality, Steyler Fátima Hotel, Tivoli Coimbra e Try Portugal.

