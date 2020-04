Nazaré Município reforça proteção individual de profissionais envolvidos no combate ao covid-19 Um empresário de Alcobaça entregou, na passada quinta-feira, no Município da Nazaré, várias embalagens de álcool gel, que foram distribuídas pelos agentes de proteção civil e profissionais da área social. 15-04-2020 | JL A Lemos Figueiredo - Adega das Frutas de Alcobaça, uma empresa que produz Licor de Ginja de Alcobaça, doou um total de 595 embalagens à Proteção Civil Municipal que as entregou aos Bombeiros Voluntários, PSP, GNR, Guarda Fiscal, Polícia Marítima, Associação de Dadores Benévolos de Sangue do concelho da Nazaré, Nadadores Salvadores e IPSS’s do concelho da Nazaré.

“Considerando a falta de álcool gel, nomeadamente nas IPSS e Serviços de Proteção e Segurança, decidimos alocar o álcool que temos disponível para a produção de Ginja e transformá-lo no produto desinfetante”, explicou Salomão Figueiredo.

O empresário destacou a “responsabilidade social” e “a capacidade de produção da empresa, nomeadamente no enchimento e rotulagem” para a concretização desta ideia que surgiu durante uma reunião de família.

“Em reunião de família, alguém diz: deixemos a Ginja para depois. Tentámos dar cobertura, dentro das nossas limitações, a Alcobaça e também dar um contributo à Nazaré, vila que nos une, e pela qual nutrimos um grande carinho. Sabemos que é uma gota de água no mar imenso da Nazaré, mas também sabemos que gota a gota se enche o balde. Disponibilizamos ainda, a nossa capacidade instalada de enchimento, para potenciais dadores de álcool-gel, estreitando assim laços comuns de apoio a esta causa”.

O Presidente da Câmara Municipal, Walter Chicharro, agradeceu “a generosidade da oferta pelo empresário” que veio “reforçar os meios de proteção individual dos profissionais que se mantém em serviço, nas áreas da proteção, vigilância e assistência”.

Costureiras da Nazaré produzem equipamentos de Proteção Individual

A Câmara e a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré anunciaram, entretanto, que várias costureiras se juntaram à missão de confecionar equipamento individual de segurança (EPI), fazendo máscaras, cogulas (toucas) e batas, em “não-tecido”, um material denominado TNT, adquirido pelas duas entidades.

Os equipamentos estão destinados aos profissionais da área social e do Município envolvidos no combate à pandemia Covid-19.

