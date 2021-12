Sociedade, Educação Medidas de Autoproteção para Edifícios Escolares do Concelho apresentadas a colaboradores Três dezenas de assistentes operacionais do Município da Nazaré, afetas aos Centros Escolares de Famalicão, Valado dos Frades e Nazaré, e Jardim de Infância do Bairro dos Pescadores, participaram, no passado dia 12 de novembro, numa ação de formação e sensibilização sobre as medidas de autoproteção para os edifícios escolares. 25-11-2021 | Três dezenas de assistentes operacionais do Município da Nazaré, afetas aos Centros Escolares de Famalicão, Valado dos Frades e Nazaré, e Jardim de Infância do Bairro dos Pescadores, participaram, no passado dia 12 de novembro, numa ação de formação e sensibilização sobre as medidas de autoproteção para os edifícios escolares.



Melhorar o conhecimento sobre os equipamentos existentes e as medidas previstas no Plano de Prevenção bem como “preparar os colaboradores para agir em caso de emergência, colocando em prática o Plano de Emergência Interno de cada edifício escolar”, foram os objetivos da ação, explicou Mário Cerol, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil da Nazaré.



A iniciativa decorreu no âmbito de uma parceria entre o Gabinete Educação do Município, Agrupamento Escolas da Nazaré e Serviço Municipal de Proteção Civil da Nazaré.



"Foi a primeira de várias outras que se irão realizar".

