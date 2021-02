Sociedade

GNR encerra restaurante em funcionamento na Benedita

O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial da Benedita, encerrou, no passado dia 15 de fevereiro, um restaurante que se encontrava em funcionamento com duas pessoas no seu interior, violando as normas em vigor para a contenção da pandemia e redução do risco de contágio da COVID-19, na localidade de Benedita.

25-02-2021 | PA

No decorrer de uma ação de patrulhamento preventivo, os militares da Guarda verificaram que um restaurante estaria a funcionar, encontrando no seu interior um cliente a consumir uma bebida alcoólica, e uma funcionária. O estabelecimento foi encerrado e foram elaborados dois autos de contraordenação: um por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e o outro ao proprietário, por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público.

A GNR recorda que, de acordo com as medidas impostas pelo estado de emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, encontram-se suspensas as atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público, ou de modo itinerante, com exceção daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais.

