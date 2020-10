Sociedade Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência deu entrevista ao “Voz da Igualdade” Ana Sofia Antunes foi a convidada da “A Voz da Igualdade”, um programa realizado pela CERCINA, no âmbito de um projeto cofinanciado pelo Instituto Nacional de Reabilitação (INR). 15-10-2020 | JL Ana Sofia Antunes esteve nos estúdios da Rádio Nazaré para falar sobre o trabalho desenvolvido pelo governo na área da inclusão das pessoas com deficiência, assim como para conhecer, no terreno, este projeto inovador a nível nacional.

“A Voz da Igualdade” resulta de uma candidatura da CERCINA ao INR com o objetivo de contribuir para a informação e sensibilização da opinião pública para as questões da igualdade e da inclusão.

Semanalmente, são abordados temas relacionados com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, através da participação de técnicos, especialistas convidados e, em particular, através das vozes das pessoas apoiadas pela CERCINA e outras organizações congéneres.

"A Voz da Igualdade" vai para o ar na Rádio Nazaré semanalmente, às sextas-feiras, entre as 11h e as 12h.

