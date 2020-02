Alcobaça CHL investe 606 mil euros na construção da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Alcobaça Os quatro deputados do Partido Socialista da Assembleia da República eleitos pelo círculo de Leiria visitaram, no passado dia 18 de janeiro, o Hospital de Santo André (HSA), em Leiria, e assinalaram o plano de investimentos do CHL orçado em cerca de 5.200 milhões de euros para 2020. Raul Castro, Elza Pais, João Paulo Pedrosa e Sara Velez reuniram com o Conselho de Administração do CHL e formalizaram com agrado a decisão da Tutela para o financiamento de várias obras e aquisição de equipamentos, para a melhoria da procura dos utentes e da prestação de cuidados de saúde do CHL. 30-01-2020 | Paulo Alexandre A proposta de investimento do CHL engloba várias obras nas suas três unidades, com destaque para: a construção da Unidade de Internamento de Cuidados Paliativos no Hospital de Alcobaça, com o valor de 606 mil euros; a reabilitação estrutural do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do HSA, estimada em 474 mil euros (acresce 474 mil euros para 2021); a alteração do Bloco Operatório no HSA, orçado em cerca de 464 mil euros (acresce 464 mil euros para 2021); a construção da Unidade de Internamento de Cuidados de Convalescença no Hospital Distrital de Pombal, com o valor de cerca de 400 mil euros (acresce 400 mil euros para 2021); a reorganização estrutural do Serviço de Pediatria no HSA, estimado em 369 mil euros; a remodelação e ampliação do Serviço de Urgência Geral do HSA, orçado em cerca de 336 mil euros (acresce 336 mil euros para 2021); a remodelação e ampliação do Hospital de Dia do HSA, com o valor de 252 mil euros; a ampliação da Unidade de Ambulatório de Pneumologia, orçada em 217 mil euros.

Ao nível da aquisição de equipamentos, salienta-se o reforço de apetrechamento do Serviço de Imagiologia do HSA, com a compra de um angiógrafo, estimado em 861 mil euros, a aquisição de duas salas de raio-X, orçada em 307 mil euros (acresce 307 mil euros para 2021), e a aquisição de um ecógrafo, estimado em 98 mil euros; a aquisição de equipamento médico-cirúrgico, orçado em 370 mil euros; a compra de equipamento informático, estimado em 100 mil euros; e ainda a compra de um Arco em C portátil com intensificador de imagem, com o valor de quase 100 mil euros, para o Bloco Operatório do HSA.

«Congratulamo-nos com a inclusão do nosso plano de investimentos para 2020 no Orçamento do Estado para 2020, que nos permite intervir em várias áreas e unidades, de forma a podermos continuar a promover cuidados de saúde adequados e especializados aos utentes que nos procuram», destacou Licínio de Carvalho, presidente do Conselho de Administração (CA) do CHL. «Este financiamento vem colmatar muitas das nossas necessidades estruturais e físicas, e que nos possibilitam oferecer mais e melhores condições para que possamos continuar a prestar cuidados de qualidade. É com muito entusiasmo que o CA irá desenvolver e garantir o exercício deste plano de investimentos que viabilizará a retoma do crescimento e da diferenciação do CHL, no seu conjunto: Leiria, Pombal e Alcobaça».

Raul Castro, em nome dos deputados do PS, eleitos pelo círculo de Leiria, salientou a importância da aplicação deste investimento na Saúde, e em especial, na área de influência do CHL, que agora pode continuar a crescer e a oferecer cuidados de saúde de excelência.

