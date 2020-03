Desporto Nazaré Tow Surfing Challenge atinge recorde de visualizações e de exposição mediática O Nazaré Tow Surfing Challenge Presented by Jogos Santa Casa, que se realizou a 11 de fevereiro, na Praia do Norte, com ondas entre os 20 e os 30 metros, fez milhares de pessoas deslocarem-se à vila e milhões a acompanharem todo o evento pelo ecrã das várias plataformas. 24-03-2020 | JL A 1ª edição do evento figurou nos mais prestigiados meios de comunicação a nível mundial, levando-o, juntamente com a promoção ao país, aos quatro cantos do mundo, de acordo com o Sponsor Report da WSL.

A Nazaré foi notícia na CNN, onde a competição foi vista por 48,9 milhões de telespectadores; no The New York Times com 42,4 milhões de visualizações; The Washington Post com 22,6 milhões de visualizações; na Fox News com 20 milhões e no Daily Mail, com um total de 25,7 milhões de visualizações.

A prova atingiu números astronómicos no Reach a nível internacional, tendo alcançado 1 bilião de pessoas (1,363,625,421) através das notícias online e 8,9 milhões (8,901,477) pelos Blogs.

Em ganhos, gerou um retorno de 9,1 milhões de euros (9.161.686,00€), assim distribuídos: 6,9 milhões na Televisão, que representou 75,8% dos contributos para a obtenção valor; 1,1 milhão (1.187.200,00€) na internet, cujo contributo total foi de 13%; 302 mil euros na rádio, o representa 3,3% e 730 mil em print, o que traduz um valor percentual de 7,9%.

O formato da competição foi alterado e adaptado à vertente Tow Surfing na sua edição 2019-2020, tendo contado com 10 equipas de 2 surfistas, considerados os melhores do mundo em ondas gigantes e verdadeiros especialistas e pioneiros no tow surfing, o que mereceu todo o interesse do público e da imprensa, dentro e fora de portas.

O website da World Surf League voltou, uma vez mais, a atingir números bastante elevados em page views na transmissão da prova.

Obteve um retorno de 41.1 milhões de impressões nas plataformas de Social Media (Facebook, Instagram e Twitter) da WSL (6,8 milhões seguem a liga pelo facebook e 3,6 milhões acompanham a sua atividade pelo Instagram).

O Município da Nazaré é, para a organização da prova, uma certeza no que toca a receber eventos desta magnitude. "Com vários anos na organização de eventos de grande afluência de publico, a Câmara Municipal da Nazaré é uma peça fundamental no desenrolar desta operação, dando à organização do evento, e ao público presente, a garantia de que este se realizará nas melhores condições possíveis".

