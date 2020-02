Alcobaça e Nazaré defendem modernização da Linha do Oeste até aos seus territórios Comunicado conjunto dos municípios de Alcobaça e Nazaré 30-01-2020 | Paulo Alexandre Os Municípios de Alcobaça e da Nazaré, tendo tomado conhecimento dos recentes desenvolvimentos relativamente ao projeto de modernização da linha do Oeste – cujas empreitadas já anunciadas apenas contemplam intervenções no troço entre Mira-Sintra-Meleças e Torres Vedras, e no troço entre Mira-Sintra Meleças e Caldas da Rainha – vêm, deste modo, expressar conjuntamente o seu inconformismo pela omissão dos seus concelhos no que diz respeito a esta matéria.

Uma vez mais, verifica-se que Alcobaça e da Nazaré são preteridos relativamente a outros concelhos servidos pela Linha do Oeste.

Deste modo, aqui se enumeram os pontos essenciais:

Os Municípios de Alcobaça e da Nazaré consideram urgente a eletrificação dos troços da Linha do Oeste que percorrem os seus territórios, e a modernização das estações ferroviárias de São Martinho do Porto, Valado dos Frades e Pataias – Gare.

A modernização da Estação Ferroviária de Valado dos Frades, enquanto elo de ligação entre os dois concelhos, constitui uma necessidade estratégica e vital.

Ambos os Municípios manifestam, desde já, a disponibilidade para a criação de uma rede de transporte de passageiros que contemple a ligação entre a referida Estação e as respetivas sedes de concelho, nomeadamente por recurso a “shuttles” monocarris ou autocarros elétricos numa lógica de mobilidade sustentável.

Trata-se de um esforço conjunto que, com a devida colaboração do Governo da República, permitirá tornar a estação de Valado dos Frades numa das mais importantes de toda a linha do Oeste.

O Estado deve encarar esta atividade não apenas como uma medida compensatória, mas sobretudo estratégica e essencial para o desenvolvimento social e económico de dois dos mais belos territórios do país.

Dado que ambas as populações têm lidado com a obrigatoriedade de pagamento de avultadas portagens na autoestrada A8, consideramos serem agora merecedoras deste investimento, mitigando décadas de injustiça.

