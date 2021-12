Política Leandro Ferreira Matias eleito presidente da JS de Alcobaça Leandro Ferreira Matias venceu as eleições para os Órgãos Concelhios da Juventude Socialista, biénio 2021/2023, que se realizaram no passado dia 6 de novembro. 25-11-2021 | PA O jovem de 20 anos, natural de Pataias, Estudante de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade da Beira Interior sucede a Diogo Ramalho, que liderou esta estrutura entre 2019 e 2021.

No seu manifesto de candidatura, sob a máxima Aproximar o Concelho de Alcobaça, o presidente da JS fala da distância das freguesias face ao centro de decisão, mas promete solução.

"Sendo de um extremo de Alcobaça, de Pataias, reconheço a falta de ligação ao resto do concelho. Mas não é difícil achar esta falta de sentimento de união no resto do concelho, das pessoas se sentirem mais da Nazaré, das Caldas da Rainha ou da Marinha Grande. Para encontrar as soluções das quais precisamos urge reconhecer que apenas o conseguiremos com o próximo, todos juntos. Em Alcobaça falta isso. Falta-nos aproximar Alcobaça."

Sobre o futuro, o jovem socialista fala da sua fé na “mudança” e que “as juventudes partidárias precisam de ser mais do que um ninho de futuros políticos à "caça de tacho", sei que posso fazer a minha parte com a equipa que me acompanhará."

O Secretariado Concelhio – órgão executivo da estrutura é ainda composto por Maria Tojal, Mariana Bernardes, Diogo Ramalho, Guilherme Nunes, Catarina Henriques, João Peça e Alexandra Fernandes. Já a Mesa da Assembleia Concelhia passa a ser presidida por Lucas Ferreira, tendo Isabel Silva e Rodrigo Fazendeiro como 1.º e 2.º Secretários, respetivamente.

O Secretariado fez, ainda, um balanço positivo do mandato anterior, uma vez que o principal objetivo foi alcançado: eleger um deputado municipal. A Juventude Socialista conta ainda com um representante eleito para a Assembleia de Freguesia de Maiorga para o mandato autárquico

