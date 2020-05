Nazaré Tutela autoriza pescadores a pescarem mais sardinha A Direcção da Organização Regional de Leiria (DORLEI) do PCP, que sempre esteve ao lado dos pescadores na luta pelo aumento das quotas da sardinha e pela resolução dos seus mais diversos problemas, valoriza o aumento das possibilidades de pesca deste recurso, que totaliza 6.300 toneladas até 31 de julho, decisão que vem ao encontro daquilo que os pescadores sempre afirmaram – a sardinha regressou e em abundância! 14-05-2020 | JL A DORLEI do PCP destaca os esforços e os sacrifícios feitos pelo sector e pelos seus profissionais para que o recurso possa ter recuperado, apesar de ter sempre defendido o caracter cíclico dos ciclos de produção. Em sentido contrário, o ICES apostava na catastrófica proibição da pesca da sardinha por um período de 15 anos.

Este aumento da quota da sardinha assume especial importância para os portos e comunidades piscatórias do distrito de Leiria.

A DORLEI do PCP destaca também a importância deste aumento de capturas de sardinha pelo que significa na redução das importações no abastecimento da indústria conserveira que, particularmente no concelho de Peniche, é responsável por várias centenas de postos de trabalho que sem matéria prima poderiam estar em causa.

Contudo, a DORLEI sublinha que esta boa notícia não elimina outros graves problemas com que os trabalhadores e o sector da pesca continuam confrontados. Alerta em particular para a necessidade de garantir o futuro da pesca de cerco após o dia 31 de julho, para além de se terem de acautelar eventuais quebras de receita pelo abaixamento expectável da procura de sardinha em fresco.

