Nazaré CDU acusa câmara de falta de planeamento nas obras na Praça 25 de Abril em Valado dos Frades O planeamento da obra na Praça 25 de Abril está a ser alvo de criticas por parte da CDU que fala em falta de respeito e desajustamento de metodologia de trabalho. 17-12-2021 | JL “Desde o início da obra (que arrancou e só depois as populações foram ouvidas) que os

problemas causados aos residentes têm sido imensos, e as chamadas de atenção por parte do executivo da CDU, na Junta de Freguesia de Valado dos Frades (JFVF), têm sido uma constante”, refere a Coligação.

De acordo com a CDU, existe um “aparente desencontro do projeto com a realidade da Praça” o que levou os atuais responsáveis da Junta local a propor alterações ao projeto inicial.

A alteração à localização da paragem do autocarro, os alertas para a largura excessiva do passeio em certos pontos foram algumas das correções introduzidas ao projeto para o local, mas faltam outros aspetos como o estacionamento, para o qual estão previstos 3 lugares.

De acordo com a CDU, os serviços de obras municipais da Câmara Municipal da Nazaré (CMN) informaram o executivo municipal, na reunião de 6 de dezembro, que “o plano de obra não está a ser cumprido, visto que o número de trabalhadores afeto àquela intervenção está a ser insuficiente, não estando em linha com o contratualizado com a empresa construtora, o que fará adiar a conclusão dos trabalhos”.

A CDU contesta, ainda, o aviso “em cima da hora e no mesmo dia da alteração” Do desvio da circulação automóvel e dos autocarros de passageiros para a avenida da Nazaré (EN 8-5).

"Estas obras (ainda que urgentes), feitas em cima do joelho e nas costas das populações", não estão a ser planeadas devidamente, nem os constrangimentos causados têm sido previstos com a antecedência necessária para alertar as populações, já muito insatisfeitas e revoltadas com a forma com que todo o processo se está a desenvolver", refere a CDU.

