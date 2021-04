Cultura Bunny Kills Bunny, História de Amor de Uma Nova Banda Portuguesa em Tempos Bunny Kills Bunny é o novo projecto dos alcobacenses Ricardo Coelho e Joana Pena e surge em resposta às quarentenas impostas em 2020 e 2021, apresentando-se com “Brave New World” como single de avanço para um EP a sair ainda este ano. 22-04-2021 | PA Recém-noivos, confinados, 24 sob 24 horas, Ricardo Coelho (Loto, Cavaliers Of Fun) e Joana Pena começaram a gravar música para passar o tempo.

«Expurgaram tensões, desejos, frustrações e medos sob a forma de canções», dizem os autores.

Gravar música que fizesse jus ao que ambos estavam a sentir durante o primeiro confinamento foi o mote e a razão que fez nascer os Bunny Kills Bunny.

«Uma música que alimenta uma ideia de esperança e renascimento como forma de combate a um tempo lento, que não deu tréguas e que manteve a vida em suspenso a tantos nós», refere a banda.

O primeiro tema revelado, “Brave New World, surgiu como a resposta criativa a uma quarentena forçada.

«Fazer música fez sentido e foi sentida na ordem dos acordes e palavras enquanto o mundo lá fora ardia».

Ele com um percurso na música e experiência de bandas, ela que gostava de cantar e nunca tinha ouvido a sua voz gravada. Assim surgem as canções, que foram de certa forma «terapêuticas, pois ajudaram a lidar com o caos mental e com o desconforto de uma situação inédita e estranha».

