Nazaré Primeiro Posto de carregamento de carros elétricos instalado junto do Mercado Municipal O primeiro posto de carregamento de carros elétricos do Município entrou em funcionamento nas imediações Mercado Municipal da Nazaré, e dispõe de 2 lugares de estacionamento reservados para veículos elétricos em carga. 27-08-2020 | JL O carregador, integrado na rede mobi-e, está disponível para todos os veículos elétricos em carga rápida.

O vereador da Câmara, Salvador Formiga, refere que “a mobilidade elétrica é um importante contributo para a mobilidade sustentável e aumento da eficiência energética no transporte”.

O processo de instalação de postos de abastecimento de veículos elétricos faz parte das medidas do Município para a mobilidade elétrica no concelho e para o incentivo à descarborização.

“O grupo municipal tem vindo a adotar a sua frota automóvel em respeito ao ambiente. Recentemente, foram adquiridas 3 viaturas elétricas e hibridas. Também os Serviços Municipalizados aumentaram a sua frota de serviço com um veiculo elétrico, destinado à monda térmica”.

Para além desta medida, têm sido instalados mecanismos de produção de energia elétrica em diversos edifícios municipais onde foram colocados pontos de carregamento destinados às viaturas de serviço.

A breve prazo, será lançada uma hasta publica para instalar novos carregadores em vários locais do concelho. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com