Sociedade CERCINA integra projeto europeu de partilha de boas práticas no apoio à pessoa com deficiência A CERCINA é uma das cinco organizações europeias que integram o projeto "The Path to the Independent Life" (Caminho para uma Vida Independente), inserido no programa "Erasmus+". 14-02-2020 | JL Entre o passado sábado e esta terça-feira 11 de fevereiro, a CERCINA acolheu cerca de duas dezenas de técnicos de vários países europeus, no âmbito do projeto Erasmus+ “The Path to the Independent Life”. O projeto visa a troca de experiências e a partilha de boas práticas, no que diz respeito a técnicas inovadoras de apoio à pessoa com deficiência. As atividades decorrerão ao longo do ano 2020, envolvendo a CERCINA, enquanto representante portuguesa, e parceiros da Eslováquia, Chipre, Croácia e Grécia. Durante os quatro dias na Nazaré, os técnicos participaram em workshops teóricos e práticos, visitaram as instalações da CERCINA e de parceiros locais, e deslocaram-se aos estúdios da Rádio Nazaré para intervir num programa especial dedicado às questões da capacitação e da inclusão. Tendo por base a observação das práticas locais e a realização de acções de formação dirigidas aos técnicos, o projeto “The Path to the Independent Life” pretende abordar métodos terapêuticos inovadores (estimulação basal e sensorial, estimulação cognitiva, ergoterapia e comunicação alternativa) e dar a conhecer boas práticas na área da educação e da prática desportiva inclusiva. Segundo o presidente do Conselho de Administração da CERCINA, Joaquim Pequicho, «a CERCINA tem tido um papel importante na afirmação da inclusão como princípio central dos direitos humanos e dos direitos da pessoas com deficiência.». Na sua opinião, «um caminho para a vida independente das pessoas com deficiência é materializado através da mobilização de todos os agentes da comunidade e da alocação de recursos especializados como aqueles que a CERCINA tem disponibilizado». «Como organização aprendente não deixamos, por um lado, de partilhar o que fazemos de bom nesta matéria mas, por outro lado, também sentimos a necessidade de nos questionar e de receber contributos das boas práticas promovidas por outras organizações, conclui Joaquim Pequicho.

Ao longo de todo o projeto, a CERCINA irá partilhar a sua experiência nas áreas da capacitação da pessoa com deficiência nas suas diferentes fases ao longo da vida (ensino, aquisição de competências pessoais e sociais, desenvolvimento físico e motor, formação e inserção profissional).

