Regional EHTO assinala “15 anos, 15 histórias de sucesso” A Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste (EHTO) assinalou na passada quinta-feira o décimo quinto aniversário, com a iniciativa “15 anos, 15 histórias de sucesso”, projeto que ao longo dos próximos meses vai levar à escola antigos alunos para partilharem os seus percursos profissionais. 25-11-2021 | Mariana Martinho A instituição, que atualmente tem dois polos em funcionamento nos concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos, onde em 2006 arrancou o primeiro curso, com 12 alunos, “evoluiu e cresceu, ao longo destes 15 anos”, sublinhou o diretor da EHTO, Daniel Pinto, que neste momento conta com 250 alunos, distribuídos por sete cursos.

Para o responsável foram “15 anos que marcaram a região, com cerca de 1050 alunos certificados na EHTO, num setor considerado vital para a nossa economia”.

A escola, que contava antes da pandemia com um índice de empregabilidade de 94%, tem procurado o caminho da “especialização, inovação e diferenciação”, sendo uma das marcas da instituição que, entre as escolas do Turismo de Portugal se destaca por lecionar “ofertas formativas únicas e exclusivas”, bem como projetos piloto de qualidade, como o único curso nacional de Padaria, um curso de Escanção, Enologia e Serviço de Vinhos, o curso de Turismo, Saúde e Bem-estar, lançado o ano passado, e ainda o primeiro curso nacional de ‘Turismo Literário’, uma oferta formativa que “gerou interesse de diversas empresas de todo o país e que conta com 30 inscritos para a formação que vai ser ministrada digitalmente”.

“É preciso continuar a diversificação da oferta formativa”, defendeu Daniel Pinto, lembrando que a escola continua a ser uma “boa possibilidade de resposta a pessoas que querem mudar de vida”. Nesse sentido, a intenção é de “alargar a oferta formativa, aumentar o número de vagas” nos dois polos em funcionamento na região, e ainda “trabalhar para cativar pessoas para o setor”, que devido à pandemia, “perdeu cerca de 25% de trabalhadores, contando hoje com menos 100 mil pessoas a trabalhar relativamente a 2019”.

Para fazer face a isso foi aprovado o Plano de Ação Reativar o Turismo, que pretende implementar um plano de formação mais próxima nos municípios piloto, onde estão incluídos Caldas da Rainha, Óbidos e Torres Vedras. “Nos próximos três anos, o objetivo é fazer um diagnóstico de situação e a definição de um plano de ação ao nível da formação, com base na identificação das áreas que em que as empresas revelam mais necessidade de formação nestes concelhos piloto”, explicou o diretor da EHTO, adiantando que esse levamento corresponderá “à primeira fase do Plano de Ação Reativar Turismo”, no âmbito do qual “o Governo vai anunciar as verbas disponíveis para que as escolas do Turismo de Portugal avancem com planos de formação gratuita a realizar durante três anos para reativar o setor”.

Daniel Pinto também disse que “para que o setor seja competitivo são precisos profissionais certificados e empresas que passem a valorizar estes profissionais, que trabalham muitas horas, que trabalham à noite e aos fins-de-semana e que precisam de melhores vencimentos e condições de trabalho”.

No âmbito do aniversário, a EHTO decidiu promover a iniciativa “15 anos, 15 histórias de sucesso”, projeto que ao longo dos próximos meses levará à escola antigos alunos para partilharem os seus percursos profissionais, mas “nem só de medalhas se fazem estas 15 histórias de sucesso, protagonizadas por pessoas que aqui encontraram caminhos de realização profissional e que são exemplos encorajadores para os alunos”, explicou o responsável.

A primeira história de sucesso foi a de Leonor Gaião, aluna que competiu, colaborou e conquistou a primeira medalha de ouro atribuída a um aluno da EHTO, na competição de Pastelaria dos 34° Concursos Europeus da AEHT - Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo, recentemente realizados em Tallinn (Estónia) com a sobremesa “Mixed Feelings.

Além desta iniciativa, a escola vai preparar novos projetos, como a mudança do polo de Óbidos, especializado em pastelaria e chocolataria, para uma nova localização.

Presente no almoço temático, que se realizou no restaurante pedagógico, estiveram várias entidades, como o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, que destacou que “foram 15 anos de um crescimento sustentado, sempre num registo de grande criatividade e ambição, fortalecida passo a passo por todos que fazem parte da formação”. Já a vereadora da educação da Câmara das Caldas da Rainha, Conceição Henriques, sublinhou que “a refeição que foi servida é uma metáfora daquilo que vocês, alunos, são”

Após a refeição foram cantados os parabéns à instituição.

