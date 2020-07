Educação Campanha de sensibilização dirigida a crianças do pré-escolar ensina a conviver com o Vírus da Covid-19 O Município da Nazaré criou um vídeo pedagógico dirigido a crianças em idade de frequência do ensino pré-escolar sobre a pandemia da Covid-19. 09-07-2020 | JL O objetivo é ensinar aos mais novos, com idades entre os 2 e os 5 anos, a melhor forma de conviver com o vírus e explicar o que é e porque mudou os hábitos das pessoas.

“É importante que se ensinem os mais novos acerca de como se transmite a doença e de como nos devemos proteger, fazendo a correta higienização das mãos, entre outras medidas que devemos adotar. Mas explicar o que é a COVID-19 a uma criança não é tarefa fácil, especialmente se se tratar de crianças na faixa etária entre os 2 e os 5 anos de idade”, explicam os autores do trabalho, desenvolvido pelos Gabinetes de Educação e da Proteção Civil do Município da Nazaré.

Pretende-se que este vídeo, já apresentado na rede pública do ensino pré-escolar do concelho da Nazaré, seja uma ferramenta “que sirva de alavanca para que se consiga conversar com as crianças sobre as razões da preocupação dos adultos, transmitindo-lhes a segurança que todas elas precisam e ajudando-as a elaborar psicologicamente o processo de forma positiva”.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nr24A2q3G0g

