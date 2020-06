Economia Plataforma da Câmara promove compras no comércio local A Câmara da Nazaré irá disponibilizar uma plataforma de informação sobre os serviços, comércio e indústria do concelho com o intuito de promover os pequenos negócios junto dos consumidores, disponibilizando, para tal, a informação necessária conducente à aquisição de serviços e produtos. 28-05-2020 | JL A intenção é disponibilizar a informação possível acerca de um negócio, a sua localização física e virtual (sempre que exista), disponibilizando ao cidadão uma ferramenta útil para aquisições de bens e serviços (lavandaria, mercearia, retrosaria, produtos frescos – legumes, frutas, peixe, carne, serviços de saúde, alojamento, salões de beleza e cabeleireiro, barbearias, mecânicos, canalizadores, eletricistas, limpa chaminés, torneiros mecânicos, soldadores, sapateiros, pintores, restaurantes, mercados, cafés, pastelarias, entre outros) existentes na oferta de proximidade.

Com a tendência crescente verificada nos últimos anos, de deslocação em massa para espaços de grande dimensão e de reunião de marcas e lojas, o conhecimento dos pequenos negócios existentes pelas ruas do concelho, na sua maioria familiares, foi-se perdendo. Hoje, podem ser um recurso para a aquisição dos produtos essenciais para o dia, de rentabilização da economia local e de poupanças para o consumidor, nomeadamente em deslocações.

“Nazaré, Mercado Local”, visa a Revitalização e Dinamização do Comércio Local, dado maior visibilidade e capacidade de comunicação do comércio local da Nazaré, e, ao mesmo tempo, implementar novas práticas no âmbito da comunicação, promoção e gestão do comércio local e promover o comércio local junto dos turistas e visitantes.

Trata-se de um projeto dinâmico, tal como a economia, em permanente atualização, que será desenvolvido e disponibilizado gratuitamente pela Autarquia.

Com o endereço https://mercadolocal.nazare.pt, Nazaré Mercado Local ficará alojada nos canais de informação do Município da Nazaré, e será desenvolvido (ao nível de imagem e comunicação) pela Câmara que pretende, com esta ferramenta de conhecimento e divulgação, posicionar-se, mais uma vez, junto de cidadãos e empresas, cumprindo a sua missão de serviço público, no apoio a projetos que possam conduzir ao crescimento económico da sociedade.

Os comerciantes, lojistas e empresários serão convidados a registar-se nesta plataforma de comunicação e a manter o seu registo atualizado com as informações essenciais ao desenvolvimento dos seus negócios.

Foi solicitada colaboração à ACISN, associação que representa o comércio, indústria e serviços da Nazaré para a apresentação de contributos, e para o início da semana está previsto o contacto com os comerciantes e empresários do concelho.

Os empresários, lojistas e prestadores de serviços interessados em fazer parte deste canal informativo deverão escrever para: geral@mercadolocal.nazare.pt, explicando o seu negócio ou solicitando mais informação.

