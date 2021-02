Nazaré Reabilitação do Parque de Estacionamento junto ao Porto da Nazaré O Parque próximo do Porto da Nazaré vai ganhar 100 novos espaços para estacionamento. 25-02-2021 | JL Tiveram início as obras de reabilitação de um dos maiores espaços de estacionamento gratuito nas proximidades da praia da vila que, por altura do verão, estará funcional, ordenado e com mais 100 lugares face à capacidade atual.



A operação de Reabilitação do Parque de Estacionamento junto ao Porto da Nazaré, promovida pelo Município, é um investimento enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).



O estado de conservação, a ocupação e uso do espaço público, a necessidade de responder a uma elevada procura por estacionamento; a pressão sobre um espaço público, em grande parte desqualificado; os problemas de mobilidade e de acessibilidade foram alguns dos problemas identificados ao local e com urgência de resolução.



A oportunidade de estruturar e qualificar aquele espaço público, para a vivência urbana de residentes e visitantes, aumentado a qualidade dos espaços públicos, revitalizando funções sociais, culturais, económicas e ambientais surge, agora, com a comparticipação financeira da União Europeia, no âmbito do Portugal 2020.



“Esta operação responderá de forma qualificada e integrada às necessidades atuais e futuras da população abrangida, pela melhoria da oferta existente, promovendo o desenvolvimento sustentável, o reforço da acessibilidade, a equidade e a coesão social, atendendo à realidade demográfica e dinâmicas económicas”, refere o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

