Política Ana Margarida Martinho assume presidência da Comissão Política do PS de Alcobaça A reunião da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Alcobaça decorreu no passado dia 28 de maio, em Pataias, e assistiu à chegada de uma nova liderança da estrutura partidária, após a saída de Rui Alexandre. 17-06-2021 | PA Na reunião, participaram os militantes que se seguiam na lista A, após as demissões das últimas semanas, de alguns que deixaram de ser militantes e de outros que renunciaram ao mandato para o qual foram eleitos na Concelhia.



Sem presidente da Comissão Política Concelhia, Ana Margarida Martinho aceitou o cargo e a missão de concentração do trabalho da estrutura na campanha eleitoral autárquica, apoiando os candidatos autárquicos municipais, eleitos democraticamente na Comissão Política Concelhia, realizada em 12 de março último.



A Concelhia de Alcobaça refere que o PS Alcobaça se encontra forte, positivo, confiante e focado neste combate autárquico, rumo à vitória nas próximas eleições. Em Democracia, há (sempre) outro caminho.

