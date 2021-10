Regional Faltam 50 especialistas no Centro Hospitalar de Leiria O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos denunciou, na passada quinta-feira, que faltam 50 especialistas nas áreas da Ortopedia, Cirurgia, Medicina Interna e Ginecologia / Obstetrícia, com impacto no serviço de urgências do Centro Hospitalar de Leiria (CHL). 15-10-2021 | Carlos Cortes, que falava após uma reunião com os diretores clínicos e a administração do CHL, revelou à agencia lusa que "existe um défice de recursos humanos médicos gravíssimo, de mais de 50 médicos especia-listas, tendo em conta que o hospital tem à volta de 269 médicos especia-listas".

Segundo o médico, "se a ministra da Saúde não vier a este hospital para tentar perceber as dificuldades que este hospital está a atravessar e não resolver rapidamente esta falta de recursos humanos" espera "o pior".

