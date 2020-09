Sociedade Máscaras Firecat para proteção das vias respiratórias entregues aos BV Nazaré A corporação dos Bombeiros Voluntários da Nazaré recebeu, na passada sexta-feira, 31 de julho, 50 máscaras contra incêndios florestais fabricada em Carbon X, um equipamento que oferece proteção contra as queimaduras da face e pescoço com o benefício adicional de obstruir e reduzir a inalação de fumo e partículas. 27-08-2020 | JL “Trata-se de equipamento essencial de proteção individual”, explica o Presidente da Câmara da Nazaré, que se fez acompanhar pelo Vereador com o pelouro da Proteção Civil, Orlando Jorge Rodrigues, e o Coordenador Operacional Municipal da Nazaré, Mário Cerol, no ato de entrega do equipamento à Corporação.

“Entreguei máscaras firecat carbon X para proteção das vias respiratórias em incêndios rurais aos nossos Bombeiros Voluntários da Nazaré, elementos decisivos para o Serviço Municipal de Proteção Civil do concelho, garantindo que todos eles estão mais equipados e protegidos para as respostas necessárias em fase de incêndios”, explica Walter Chicharro.

A receber o novo equipamento estiveram o Presidente da Direção da Associação, Joaquim Morais, e o Comandante João Estrelinha.

"Apesar do período pandémico que vivemos, a resposta à população não pode ser colocada em causa. Neste sentido, um dos grandes flagelos vividos na atual época quente são os incêndios florestais. Como tal apenas com segurança e precaução conseguiremos fazê-lo com êxito", disse João Paulo Estrelinha.

