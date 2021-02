Alcobaça Divergências na Unidade de Saúde Familiar Pedro e Inês levam à criação de nova USF O Centro de Saúde de Alcobaça passou a ter duas unidades de saúde: USF Pedro e Inês e USF Terras de Cister depois de desentendimentos entre profissionais, que trabalham no equipamento, ter ditado esta separação, em vigor desde o passado dia 4 de janeiro. 04-02-2021 | PA As duas unidades funcionamento no mesmo edifício, separadas apenas fisicamente por posicionamento no espaço, a funcionar com duas alas e equipas distintas.



O vereador do CDSPP na Câmara de Alcobaça já veio a público comentar a situação que levou à criação recente de mais uma Unidade de Saúde Familiar (USF), originada por “divergências na gestão dos recursos humanos afetos à então Unidade de Saúde Familiar Pedro e Inês”.



“Não pretendo envolver-me na organização interna dos serviços de saúde, mas estranho esta forma de gestão, porque sempre que há problemas com os colaboradores os serviços e as organizações não criam ao lado um mesmo serviço. Se estas duas unidades agora existentes não colocarem em causa o serviço público do SNS e não deixarem escapar nenhuma valência, então Alcobaça não sai a perder”.



Carlos Bonifácio manifesta-se, no entanto, contra a eventual investimento por parte das contas públicas.



“Surgiu mais uma unidade de saúde não pelo aumento de população a servir, mas porque há divergências internas. E se esta nova forma de organização implicar custos em novas instalações para o erário público, ou seja, Estado ou Município, não posso concordar com esta forma de atuação, porque os recursos são escassos e os impostos dos munícipes não podem servir para este tipo de gestão e de conflitos a que a população é alheia e não pode ser prejudicada”.



Na origem da instabilidade surgida na Unidade de Saúde Familiar (USF) Pedro e Inês estarão desentendimentos entre os profissionais quanto ao desempenho de funções e organização.



Um abaixo-assinado, subscrito por parte dos funcionários da USF Pedro e Inês, pediu divisão da equipa e o mau estar chegou a ser comunicado ao Conselho Geral.



A separação concretizou-se no início do ano, mas parece não ter sido do agrado de todos, uma vez que nem todos concordaram com a criação de duas alas no mesmo edifício, mas mais ainda com a divisão da equipa e, óbvia redução do número de profissionais disponíveis para cada serviço.



A Unidade de Saúde Terras de Cister, que funciona do lado esquerdo do edifício, é coordenada pelo médico José Tomás, enquanto a USF Pedro e Inês deverá ser coordenada pela médica Isabel Graça.

